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Преступная группа отстреливала косуль в СКО

Сегодня, 15:48
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 15:48
Сегодня, 15:48
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Фото: pxhere.com

В Петропавловске осудили преступную группу, занимавшуюся незаконной охотой на косуль, передаёт BaigeNews.kz.

Гособвинение доказало, что что жителя города с осени 2022 года по февраль 2023 года совершили незаконный отстрел 53 косуль в окрестностях областного центра, причинив ущерб государству на сумму более 68 миллионов тенге.

"В суде при наличии неопровержимых доказательств четверо привлекаемых лиц свою вину в совершённых преступлениях отрицали, в содеянном не раскаялись", - сообщили в прокуратуре региона.

Городской суд, согласившись с мнением прокурора, осудил всех к реальному лишению свободы на срок от 8 до 11 лет, взыскав причинённый материальный вред.

 

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