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Спецоперацию провели в баре Алматы

Сегодня, 10:23
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пресс-служба прокуратуры Алматы Сегодня, 10:23
Сегодня, 10:23
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Фото: пресс-служба прокуратуры Алматы

По инициативе прокуратуры Алматы сотрудниками УБОП пресечена деятельность по распространению наркотических средств в одном из ночных увеселительных заведений города, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В результате спецоперации задержан 21-летний работник (кальянщик) лаундж-бара, который на рабочем месте сбывал синтетический наркотик "мефедрон".

В настоящее время проводится следствие.

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