Спецоперацию провели в баре Алматы

По инициативе прокуратуры Алматы сотрудниками УБОП пресечена деятельность по распространению наркотических средств в одном из ночных увеселительных заведений города, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В результате спецоперации задержан 21-летний работник (кальянщик) лаундж-бара, который на рабочем месте сбывал синтетический наркотик "мефедрон".

В настоящее время проводится следствие.