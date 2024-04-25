Спецоперацию провели в баре Алматы
Сегодня, 10:23
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 10:23Сегодня, 10:23
395Фото: пресс-служба прокуратуры Алматы
По инициативе прокуратуры Алматы сотрудниками УБОП пресечена деятельность по распространению наркотических средств в одном из ночных увеселительных заведений города, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В результате спецоперации задержан 21-летний работник (кальянщик) лаундж-бара, который на рабочем месте сбывал синтетический наркотик "мефедрон".
В настоящее время проводится следствие.
Самое читаемое
- Все проклятия вернутся им – как адвокаты Бишимбаева реагируют на общественное мнение
- Систему оплаты ONAY вводят в автобусах Темиртау 1 мая
- Падающие фонари на улицах Семея: почему освещение за сотни миллионов тенге приняли с нарушениями
- Дело Бишимбаева: трансляцию из зала суда прервали
- "Она говорит неправду" – Байжанов опроверг показания ясновидящей