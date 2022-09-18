После трилогии: Головкин не завершает карьеру, а Канело травмировал руку

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Чемпион мира по боксу в среднем весе Геннадий Головкин заявил, что не планирует завершать карьеру после поражения Сауля "Канело" Альвареса в их третьем поединке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

После того, как GGG и "Канело" поставили точку в своем соперничестве, Головкин сделал заявление о своем будущем.

"У меня огромные планы. У меня на примете много соперников. Поздравляю "Канело", поздравляю всех фанатов бокса. Помните, ребята, у меня три пояса в среднем весе! Я вернусь! Я все еще чемпион, ребята!", — заявил Геннадий.

Известно, что бывший чемпион мира в двух весовых категориях британец Крис Юбэнк-младший изъявил желание подраться с обладателем титулов WBA Super, IBF и IBO в среднем весе Геннадием Головкиным после его поражения от "Канело".

Юбэнк предложил Головкину провести поединок за пояса GGG в среднем дивизионе.

"GGG, у тебя был отличный забег. Спускайся обратно в средний вес и давай в декабре проведем бой за те пояса, что все еще у тебя есть. Или просто сдай их, и я пойду за ними в ближайшие пару лет, пока ты будешь наслаждаться пенсией. Ты заслужил это, чемпион", — написал в твиттере Крис.

Между тем, мексиканский боксер Сауль "Канело" Альварес признался, что травмировал руку и ему потребуется вмешательство хирурга.

"Мы дали фанатам два хороших боя. Я знаю, что он — прекрасный боец, жесткий боксер. Я повредил свою левую руку и мне нужна операция. Но я воин", — сказал Альварес.

Напомним, в трилогии GGG уступил "Канело", который защитил звание абсолютного чемпиона мира во второй средней категории. При этом Геннадий по-прежнему остается обладателем титулов WBA, IBF и IBO на дивизион ниже.

Видео: Trần Trọng Vlog

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