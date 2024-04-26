Мошенница обманула акмолинцев на 62 млн тенге

Полицейские задержали женщину, обманувшую более 30 акмолинцев. Сумма ущерба составила порядка 62 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz со cсылкой на Polisia.kz.

16 апреля в отдел полиции Косшы с заявлением о факте мошенничества обратилась жительница Астаны. Она рассказала, что в марте в общедомовом WhatsApp-чате малознакомая женщина под предлогом продажи мебели и дорогостоящей посуды по низким ценам выманила у нее 400 тысяч тенге.

Сотрудники полиции установили злоумышленницу, ею оказалась 32-летняя астанчанка, ранее привлекавшаяся к уголовной ответственности за мошенничество. Женщина задержана и находится в ИВС.

Отделом полиции по данному факту начато досудебное расследование. За помощью в полицию обратились ещё 32 пострадавших.