В Усть-Каменогорске обнаружили тело пропавшего без вести мужчины

Пожилого мужчину обнаружили в районе Усть-Каменогорской ГЭС, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

21 апреля на канал "102" Иртышского отдела полиции обратилась жительница областного центра, которая попросила оказать содействие в поиске дяди ее супруга. По её словам, Сидоров Анатолий Яковлевич 1951 года рождения 20 апреля около 10:00 ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. По информации волонтеров, он был дезориентирован.