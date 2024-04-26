110-летний американец назвал секреты долголетия

Бывшему начальнику пожарной охраны городка в штате Нью-Джерси в прошлом месяце исполнилось 110 лет. Долгожитель рассказал, что ему помогает сохранять здоровье и силу духа. Об этом сообщает "Российская газета", передает BaigeNews.kz.

Винсент Дрансфилд из Литл-Фолс отпраздновал свой знаменательный день рождения 28 марта в своей бывшей добровольной пожарной роте Singac № 3, став восьмым по возрасту человеком из ныне живущих.

По данным исследователей, женщины составляют 90 процентов долгожителей во всем мире. Дрансфилд является одним из немногих мужчин в группе людей старше 110 лет, который все эти годы жил здоровой жизнью. У него никогда не было рака, слабоумия или других серьезных заболеваний, у него нет головных болей или болей в спине, сообщает USA Today.

Он живет один, без помощника по дому или дополнительной помощи, готовит себе простую еду, ходит по своему трехуровневому дому и ежедневно водит машину, по его словам, "довольно хорошо без каких-либо проблем".

При этом Дрансфил курил сигареты 20 лет и работал всю свою жизнь с 15 до 70 лет. Он ест все, что ему нравится, включая гамбургеры, молочный шоколад и итальянскую еду, время от времени выпивает пиво, каждый день пьет кофе.

Дрансфилд, прадедушка семи детей, считает, что удача, молоко и занятие любимым делом являются залогом его долгой и здоровой жизни. Одним из основных факторов, которые сделали его счастливым, энергичным и здоровым, было то, что он проводил время, занимаясь любимым делом: Дрансфилд прослужил 80 лет в местной пожарной части, в том числе работал начальником пожарной охраны, а после выхода на пенсию трудился волонтером, принимая звонки.

Его коллеги-пожарные стали его семьей, особенно после того, как в 1992 году умерла его 54-летняя жена. Долгожитель сказал, что позитивный настрой и любовь помогли ему пережить столетие.