В Усть-Каменогорске угнанный автомобиль протаранил кафе
Сегодня, 14:20
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Сегодня, 14:20Сегодня, 14:20
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ДТП произошло на проспекте Шакарима, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.
На глазах очевидцев автомобиль врезался в стену входной группы кафе "Рашид", которая частично обрушилась.
"В полицию обратился житель областного центра ВКО, который сообщил об угоне его автомобиля "Audi". По данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан, проводятся следственные действия", - сообщили в пресс-службе департамента полиции ВКО.
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