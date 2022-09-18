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Зарина Козова/Baigenews.kz Сегодня, 10:34
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Фото: Зарина Козова/Baigenews.kz

Головкин не смог отобрать титулы у Канело

Казахстанец Геннадий Головкин не смог отобрать титулы у  Сауля "Канело" Альвареса. Бой продолжался 12  раундов, передаёт BaigeNews.kz.

Таким образом, Канело защитил и оставил при себе свои четыре титула, которые стояли на кону боя: IBF, WBC, WBA Super и WBO.

Третий бой казахстанца Геннадия Головкина и мексиканца Сауля "Канело" Альвареса стартовал на Вечере бокса на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США, штат Невада).  Каждый из соперников был уверен, что победа в этом поединке останется за ним.  

Мексиканский боксёр полностью выкладывался, защищая пояса  в суперсреднем весе, в резульате в первых восьми раундах Головкин пропустил больше ударов, чем Альварес. Однако казахстанец перешёл к активной тактике в девятом раунде и начал доминировать в десятом. Все последующие раунды соперники держали своих фанатов в напряжении. 12-й раунд стал решающим для GGG и Канело, в итоге бой завершился победой мексиканца.

Статистика ударов третьего боя Головкин-Канело/t.me/fight_space

 

Долгожданный бой в прямом эфире транслировали телеканалы Qazaqstan, Qazsport и "Первый канал "Евразия"

Отметим, что Головкин вышел на ринг под песню Seven Nation Army и имел колоссальную поддержку болельщиков. Земляка поддерживали фанаты из разных регионов Казахстана. Например, столичный "Казмедиа" оказался переполненным из-за желающих посмотреть трансляцию боя и поддержать спортивного кумира. Бой транслировали на набережных и главных площадях в городах республики.

Гимн Казахстана на на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе  исполнил Димаш Кудайберген.

Фото: Зарина Козова/Baigenews.kz

Фото: Зарина Козова/Baigenews.kz

Фото: Зарина Козова/Baigenews.kz

Напомним, боксёры уже встречались дважды: в 2017 и 2018 годах.  Первый бой состоялся в 2017 году и завершился ничьей. Второй поединок прошёл через год, "Канело" одержал победу решением судей.

Ранее сообщалось и о гонорарах боксёров. Геннадий Головкин заработает восемь миллионов долларов и может получить в общей сложности до 45 миллионов долларов за счет платных просмотров.  Альварес получит за бой с GGG до 65 миллионов долларов. Из  них 10 миллионов - его базовые выплаты, а остальное - права на трансляцию, платные просмотры и спонсорство.

Подробнее о том, что говорили эксперты о бое читайте  здесь.

 

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#Головкин #спорт
Сегодня, 10:34
225
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