"Родные Салтанат и подруги не захотели выступить против преступника" - депутат

Убийство супруги экс-министра нацэкономики Казахстана Куандыка Бишимбаева потрясло общество. Депутаты, адвокаты, общественники, журналисты и домохозяйки обсуждают, как прекратить беспредел в отношении женщин. Мнения высказываются разные, иногда даже полярные. Все винят в случившемся мужа Салтанат Нукеновой, некоторые окружение девушки, третьи - общество. Корреспондент BaigeNews.kz собрал мнения о трагедии известных в Казахстане людей.

Депутат Павлодарского городского маслихата Гульжайна Даримова в stories Instagram опубликовала информацию о том, что родные погибшей Салтанат Нукеновой и её подруги не захотели выступить против предполагаемого преступника.

"Очень жаль, что родные Салтанат и подруги не захотели выступить против преступника. Адвокат говорит, что они могут навредить себе. Следователь берёт подписку о неразглашении. Вот и всё. Не думаю, что он сильно пострадает, этот убийца. Думаю, что ему опять всё сойдёт с рук. Потому что люди не готовы бороться за свои права, защищать своих детей, дочек... Мое предчувствие, что ничего не будет такого в приговоре", - сказала депутат.

У известного адвоката Рены Керимовой пока больше вопросов, чем ответов в связи с случившимся.

"Объясните мне, пожалуйста, одну вещь: за какие заслуги перед отечеством помиловали и отпустили на свободу этого крайне жестокого человека? Как вы допустили, что помилователь сначала дал ему возможность безбожно грабить страну, а после приговора достаточно быстро выскочить из тюрьмы?!" - пишет она, напомнив, что приговором суда в 2018 году за хищения Куандыку Бишимбаеву было назначено 10 лет лишения свободы в условиях максимальной безопасности.

В 2019 году Бишимбаева перевели отбывать наказание в колонию средней безопасности. Затем после амнистии срок был сокращён до четырёх лет. Через два года и восемь месяцев суд удовлетворил его ходатайство об условно-досрочном освобождении.

"Для чего за деньги налогоплательщиков проводились досудебное и судебное следствие, если в конечном итоге всё это привело к его триумфальному освобождению из мест лишения свободы? У нас суды уже полностью перешли в ручной режим работы? Как вы собираетесь вершить правосудие дальше? Надеюсь, вы осознаёте, что такие прецеденты подрывают доверие к судебной системе?" - задалась вопросами адвокат.

В пример она привела работу судебной и правоохранительной систем в Грузии.

"В Грузии 10 процентов от общего числа рассмотренных дел составляют оправдательные приговоры. За деньги здесь решить вопрос невозможно. Судья при рассмотрении дела не может задавать вопросы сторонам процесса, свидетелям, экспертам и другим участникам - это закреплено в УПК и заставляет прокуроров тщательно готовиться к суду, проявлять больше активности, постоянно повышать свою квалификацию. Сами судьи ратуют за рассмотрение дел в офлайн-режиме. Как сказал наш коллега, они всегда просят приходить в суд и представлять свои аргументы лично, но если адвокат из глубинки, например, заявит ходатайство о проведении процесса в онлайн-режиме - ему не откажут", - написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Адвокат Керимова Рена (@rena_kerimova)

Юрист Анна Чернова после смерти Салтанат Нукеновой опубликовала на своей странице в соцсети обращение к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.

"Многие уже поняли, как Бишимбаев вышел на свободу раньше положенного. Его осудили на 10 лет, суд признал его виновным. Через какое-то время Бишимбаев обратился с ходатайством о помиловании. Президент удовлетворил его и вынес Указ о помиловании, сократив ему срок с 10 до четырёх лет. Затем суд освободил его условно-досрочно. Теперь разберёмся детально. Указ президента о помиловании выносится на основании решения Комиссии по вопросам помилования при президенте РК. То есть предварительно ходатайство осуждённого рассматривает эта комиссия, выносит свое решение (положительное или отрицательное) и уже потом ходатайство о помиловании рассматривает сам президент", - написала Чернова.

Есть определённый регламент и условия, на основании которых комиссия выносит положительное решение. Одного ходатайства мало. Должны быть представлены и документы. Какие это были документы в случае с Бишимбаевым, неизвестно.

Анна Чернова задаётся вопросом: "Может ли быть отменён Указ президента?". Из правовых актов следует, что может.

Согласно статье 24 Конституционного Закона "О Президенте РК", отмена действия указов президента республики производится указами президента республики.

"Может быть мы и ошибаемся, но, на наш взгляд, Указ о помиловании может быть отменён нашим президентом. Если бы Бишимбаев находился в местах лишения свободы до 2028 года, то этой трагедии, возможно, и не произошло. В этой связи прошу вас, уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, в случае наличия правовых оснований, рассмотреть вопрос об отмене Указа президента о помиловании К. Бишимбаева от 13.02.2019 г.", - заключила Чернова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Юрист | Анна Чернова🇰🇿 (@pro.pravo.kz)

Экс-депутат мажилиса Меруерт Казбекова опубликовала эмоциональное видео обращение в поддержку семьи Салтанат, в котором заявила, что в смерти девушки виновато общество.

"Я выражаю соболезнование семье Салтанат. Само общество виновато в её смерти и смерти других жертв бытового насилия. Наше равнодушие, безнаказанность... Необходимо срочно ужесточить законы, создать нулевую терпимость к насилию в обществе. Но самое главное, женщины должны в первую очередь думать не о том, что про неё скажут люди! Женщины должны не бояться и не стесняться говорить громко о том, что её бьёт муж. Пусть об этом знают его родственники, друзья, коллеги на работе. Только так женщины смогут спасти свои жизни и жизни своих детей! У агрессоров должна гореть земля под ногами!" - сказала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Меруерт Казбекова (@m.kazbekova_official)

Трагедия произошла 9 ноября. В одном из ресторанов Астаны поссорились посетители - Куандык Бишимбаев и его жена. От полученных травм женщина умерла.

В Управлении здравоохранения подтвердили, что "скорая" получала вызов из ресторана в 19:54. По приезде бригады была констатирована смерть женщины 1992 года рождения.

После в Сети появилось фото Куандыка Бишимбаева, сделанное предположительно на месте происшествия.

Уголовное дело расследуется по части 1 статьи 99 УК РК - "Убийство".

Бишимбаева арестовали на два месяца.

Родные Салтанат выступили с заявлением.

Кроме того, стало известно, что арестован директор ресторана, где произошло убийство.