Число погибших в результате обвала шоссе в Китае увеличилось до 36 человек

До 36 человек увеличилось число погибших в результате случившегося рано утром в среду обвала на участке скоростной автомагистрали "Мэйда" (Мэйчжоу-Дабу), расположенном в провинции Гуандун (Южный Китай), когда 23 автомобиля оказались в ловушке, передаёт BaigeNews со ссылкой на "Синьхуа".

Еще 30 человек были госпитализированы, их жизням ничего не угрожает.

По данным правительства города Мэйчжоу, обвал произошел около 2:10 ночи на отрезке шоссе в городе Мэйчжоу. Длина обвалившегося участка составила 17,9 м, а площадь обвала - 184,3 кв. м.

На аэрофотоснимках видно, что одна сторона скоростной автомагистрали обвалилась, в результате чего транспортные средства покатились вниз по склону.

В настоящее время ведется работа по ликвидации последствий инцидента.