Празднование Дня шахтёра отменили в Карагандинской области

Торжественные мероприятия, запланированные ко Дню шахтёра, отменили в Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат региона.

"В связи с трагедией на шахте "Казахстанская" все торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню шахтёра, будут отменены", — сообщили в акимате области.

Напомним, в 10:05 утра 17 августа на шахте "Казахстанская" в выработке угольного уклона Д6 произошло возгорание конвейерной ленты. В момент аварии под землёй находились 227 сотрудников. Был немедленно введён план ликвидации аварии, и 222 человека подняты на землю, в больницах находятся 11 рабочих, из них девять человек — в Караганде, и два — в Шахтинске.

Пять человек трагически погибли. Тело первого обнаружили 17 августа, утром 18 августа, в девять часов утра нашли ещё одного горняка, а после полудня стало известно ещё об одном погибшем. 19 августа обнаружили тела четвёртого и пятого погибших. Позже были опубликованы фото всех пятерых шахтёров. Это: Денис Стешин, Артур Халиков, Виктор Бургун, Виталий Слюньков, Илья Старовойт.