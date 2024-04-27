Коллективы сразу двух коммунальных предприятий могут массово уволиться в курортном Щучинске

В курортном городе Щучинске Акмолинской области назревает социальный скандал. Коллективы сразу двух коммунальных предприятий, ответственных за важные участки жизнеобеспечения граждан, – водоснабжение, канализацию и отопление – открыто рассказали о плачевной ситуации. Они указали на незаконные увольнения своих руководителей акимом Бурабайского района. Причиной, по их словам, стало несогласие принимать на свой баланс незавершённых либо построенных с грубейшими нарушениями коммунальных объектов и инженерных сетей. В строительство и реконструкцию из бюджета вложены миллиарды, но факту они не работают. Эксплуатация невозможна или требует огромных финансовых вложений. В случае увольнения своих директоров заявления по собственному готовы массово написать и рабочие. В ситуации на месте разбирался корреспондент BaigeNews.kz.

"Сети изношены на 100%, очистные сооружения аварийные"

Зона ответственности "Бурабай Су Арнасы" – водоснабжение, водоотведение и очистка сточных вод. Всего компания обслуживает 261 км водопроводных сетей и 107 канализационных, комплекс очистных сооружений. Отметим, здесь трудятся порядка 250 работников.

Многие проблемы для "Бурабай Су Арнасы" – такие же, как и у коммунальных предприятий в других городах. Это слабая материальная база, маленькие зарплаты, кадровый дефицит, большой износ сетей и КОС и как следствие – регулярные аварии.

По словам директора "Бурабай Су Арнасы" Галины Телегеновой, в Щучинске со стопроцентным износом только канализационных сетей – более сотни километров.

"Это коллектора разным диаметром, большого диаметра трубы, которые ещё в 1996 году прошли полный эксплуатационный износ. На сегодняшний день порядка пяти крупных обвалов уже было. В прошлом году по причине обрушения коллектора был объявлен режим ЧС и произведена прокладка временного участка канализационного коллектора для обеспечения водоотведения города. В апреле этого года произошел очередной обвал, с огромным риском для работников предприятия его устранили собственными силами. Акимат помог только гусеничной техникой и грунтом, инертным материалом. Эти разрушения подмывают грунты, и они обрушиваются. И потери могут быть не только материальные, но и человеческие. Причём не только рабочих, сотрудников предприятия, но и граждан", – подчеркнула в интервью BaigeNews.kz Галина Пшугуловна.

Серьёзные проблемы имеются и по водопроводным сетям, где отмечается такой же огромный износ – от 80 до 100 процентов.

"Плюс сельские населённые пункты, износ тоже до 100% доходит на сетях. Ну, и очистные сооружения. Там если проектная мощность после реконструкции с 2010 по 2013 годы должны была быть 17 тысяч кубов в сутки, но, видимо, были технологические ошибки, и более 10 тысяч кубов в сутки они не очищают сток. При том, что в паводковый период стоки сейчас достигают до 35 тысяч кубов в сутки. Это переливы, огромная нагрузка на оборудование, на сами очистные сооружения, на работников, большие затраты электроэнергии, огромные риски по технике безопасности и охране труда", – отметила руководитель "Бурабай Су Арнасы".

Таким образом, очистные сооружения работают в аварийном режиме.

Напомним, "Бурабай Су Арнасы" имеет форму собственности ГКП на ПХВ, то есть его услуги регулируются только тарифами. Поэтому все серьёзные расходы покрываются за счёт бюджета. Стопроцентное госучастие: всё имущество принадлежит государству, предприятие только управляет им.

"У нас воздуходувные системы списаны два года назад. Из-за несвоевременного и некачественного удовлетворения поданных нами заявок о его замене и задержек в выделении денег и не в полном объёме, вода теперь не проходит полный цикл очистки. Есть два этапа – механический и биологический. Сейчас мы производим только механическую, у нас есть пруд-накопитель, куда поступают очищенные стоки. Эти самые воздуходувки поддерживают кислородную среду, более того – та биологическая среда, которая взращивалась много лет, практически вся погибла", – посетовала Галина Телегенова.

"Вложены миллиарды – не введено ни метра"

Все эти проблемы, по мнению коллектива, усугубили некачественные строительство и реконструкция с 2018 года подрядчиками районного акимата канализационных, водопроводных сетей и ливневой канализации. Так, сети водоснабжения и водоотведения самотечные и напорные в город Щучинск и село Катарколь, утверждают сотрудники, построены с нарушениями строительных норм. Вложены миллиарды из республиканской казны, но, к сожалению, это не дало должного эффекта. Не введено ни метра.

"Многие участки были остановлены, консервация не была произведена. Но если по водоснабжению сети, возможно, и смогут частично ввести в эксплуатацию, то по канализации, учитывая рельеф города, ситуация гораздо страшней. Более четырёх лет, как сети были построены частично и брошены. Между тем, если они более трёх месяцев не введены в эксплуатацию, то должны быть законсервированы посредством специального инертного газа, который создаёт вакуум и не позволяет трубе деформироваться. Туда не должны попадать ни ил, ни песок, ни мусор, ни грунтовые воды – иначе идёт износ. Потому что ручным способом это уже не вычистишь", – пояснила Галина Телегенова.

Но консервацией в миллиардном проекте подрядчики не озаботились. В настоящее время эти проекты переданы на корректировку с увеличением стоимости. Коллектив компании видит в происходящем коррупционную составляющую и цель скрыть факты неэффективного освоения бюджетных средств. По его мнению, нужно провести срочный независимый аудит.

Впрочем, на некачественные работы "Бурабай Су Арнасы" неоднократно указывал в письмах к руководству и района, и области, в прокуратуру и антикор – реакции не последовало.

"На руководство оказывают давление"

Зато последовала реакция на отказ администрации компании принимать такое "добро" на свой баланс, говорят на предприятии. Как производственники, как эксплуатирующая организация заявили: эти сети использовать невозможно.

"С февраля текущего года по настоящее время акимом Бурабайского района А. Садыковым, его заместителем Б. Жапаевым, и.о. руководителя райотдела ЖКХ А. Мешеловым оказывается прямое давление на руководство предприятия. Издан незаконный акт о расторжении трудового договора с Г. Телегеновой с применением статьи 46, пункта 1, Трудового кодекса РК "Изменение условий труда", – заявили в видеообращении к президенту Казахстана сотрудники.

Сразу следом за "Бурабай Су Арнасы" к Токаеву обратился коллектив другого коммунального предприятия в том же Бурабайском районе. "Бурабай Тазалык" универсальное, оказывает все коммунальные услуги в курортной зоне (посёлок Бурабай, сёла Окжетпес и Зелёный Бор) – по тепло-, водоснабжению, отводу сточных вод.

Сотрудники указали на аналогичные проблемы – незавершённые либо введённые в эксплуатацию с грубейшими нарушениями инженерные сети и коммунальные объекты. Эта история, по словам руководителя Виктора Бахмата, длится уже много лет. Он перечислил не завершённые проекты – комплекс очистных сооружений, канализационный коллектор и канализационная насосная станция, центральная канализация в Бурабае и Окжетпесе, расширение котельной в Бурабае (с увеличением мощности на 20 Гкал), блочно-модульная котельная в Окжетпесе.

"Список можно продолжать долго. Из госказны выделяются огромные деньги, но по факту эти объекты не работают", – подчеркнул Виктор Владимирович.

Как и Галина Телегенова, он получил уведомление о расторжении трудового договора с прекращением трудовых отношений с 29 апреля. А трудится на предприятии с момента его основания. Сотрудники "Бурабай Тазалыка" выразили поддержку и своему руководителю, и "Бурабай Су Арнасы", а также обратили внимание на то, что районный акимат разбрасывается сильными кадрами на фоне острого дефицита высокопрофессиональных технических специалистов, инженеров. В случае увольнения директоров оба коллектива готовы массово написать заявления по собственному желанию. А это грозит коммунальным коллапсом курортного района.

Акимат спокоен?

Аким Бурабайского района Арай Садыков, в свою очередь, комментировать происходящее в части увольнений руководителей предприятий не стал. Но дал понять, что такого мотива, как отказ принять на баланс коммунальных объектов, быть не может.

"Акимат реализует ряд проектов. Это реконструкция и строительство магистральных водопроводных сетей (4-й очереди) в Щучинске; строительство водопроводов детских оздоровительных центров, расположенных в районе озера Катарколь; также строительство внутриквартальных канализационных сетей и ливневой канализации, реконструкция сетей и объектов водоотведения Щучинске; строительство сетей и объектов водоотведения в селе Катарколь, очистных сооружений в посёлке Бурабай; сети водоотведения (3-я очередь), коллектор и канализационные насосные станции, расширение котельной в Бурабае. Часть проектов прошла процедуру корректировки сметной стоимости остаточных работ. На сегодня эти объекты ещё не введены в эксплуатацию, поэтому вопрос о их передачи на баланс предприятий не стоит", – отметил Садыков.

Блочно-модульная котельная в селе Окжетпес, дополнил районный аким, завершён и состоит на балансе райотдела ЖКХ и ЖИ.

"Работы контролируют эксперты технического и авторского надзора, в рамках соответствующих договоров", – заключил Арай Садыков.

Удастся ли руководству разрядить кадровую обстановку? Или происходящее приведёт к коммунальному коллапсу? Проведут ли в курортном районе проверку, как просят коллективы двух предприятий? BaigeNews.kz проследит за развитием событий.

Фото Асель Турар