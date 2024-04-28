Снег выпал в Жамбылской области

В Жуалынском районе Жамбылской области выпал снег, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Kazinform.

Окруженный горными отрогами Жуалынский район отличается резко-континентальным климатом. Перепады температуры здесь могут достигать значительных величин, а к сюрпризам погоды местные жители уже привыкли.

"27 апреля в райцентре Бауыржана Момышулы выпал снег. Сейчас небольшой мороз, до −2 градусов, к ночи, скорее всего, температура еще упадет. Как раз начинают расцветать плодовые деревья, а тут такой мороз, как бы не остаться без своих фруктов", — рассказала жительница региона Перизат Нурпеисова.

Жуалы отличается по климату от других регионов Жамбылской области, здесь всегда значительно холоднее. Бывает, в Таразе температура +10 +15, трава зеленая, а в Жуалы еще снег не сошел.

По информации департамента по ЧС Жамбылской области, в ночь с 27 на 28 апреля в регионе ожидаются заморозки до минус двух градусов, усиление ветра порывами до 20 — 25 метров в секунду, вероятны склоновые стоки.