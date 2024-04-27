Более 28 миллионов сосен посадят в этом году в резервате "Семей Орманы"

В Абайской области прошла очередная акция по восстановлению горельника, которая стала самой массовой по области в этом году. 1000 человек провели субботний день в 25 км от Семея, высаживая хвойные ростки. Больше 57 тысяч сеянцев сосны обрели постоянное место жительства в Бескарагайском районе близ села Жыланды. Прошлогодний пожар ощутимо сплотил жителей области, которые отныне активно участвуют в восстановлении уникального бора. Как проходила посадка сосновой рассады, и как выглядит будущий лес сейчас, запечатлел корреспондент BaigeNews.kz.

Начиная с конца 90-х годов прошлого века из-за пожаров реликтовый сосновый бор потерял сотни тысяч гектаров хвойной массы. В результате за почти тридцать лет в регионе появились ощутимые локальные проблемы, связанные с климатом, водоёмами, эрозией почвы. Экологические акции, к которым в этом году активно подключились тысячи жителей региона, проходят как раз на горельниках тех лет. Территорию леса, сгоревшего в прошлом году, начнут омолаживать только после санитарной очистки в ближайшем будущем.

Восстановление леса естественным способом займёт сотни лет, ведь природа всё делает не спеша. Люди стараются ускорить этот процесс. В этом году жители области оказали огромную поддержку лесникам.

Субботняя посадка в рамках акции "Таза Қазақстан" прошла на территории 170-го квартала Аккульского лесничества Жанасемейского филиала ГУ ГЛПР "Семей Орманы" на площади 12 га. Волонтёры посадили 57 280 сеянцев сосны обыкновенной.

Для участников акции предварительно подготовили траншеи. Трактористы потратили на это два дня. Каждый такой ров расположен в трёх метрах друг от друга, расстояние между сеянцами — 75 см.

Работники Жанасамейского филиала смотрели на весь процесс с нескрываемой радостью, ведь своими силами им пришлось бы потратить на эти 12 га несколько дней.

"Мы очень рады такой акции, рады, что люди понимают нас, что приезжают восстановить сосновый бор. В нашем филиале на высадке ежедневно задействовано 16 тракторов и 16 посадочных машин, примерно 120 человек личного состава. Сегодня нам в разы сократили время. Хорошая помощь! Ждём такие акции ещё", - выразил свою надежду директор Жанасемейского филиала ГУ ГЛПР "Семей Орманы" Болат Бердикенов.

В резервате "Семей Орманы" не хватает рабочих рук именно на посадке. Поэтому весной и осенью на озеленение горельников выходят не только рабочие, но и остальной персонал лесничеств — от диспетчеров и бухгалтеров, до пожарных и госинспекторов. В этом году к ним присоединились учителя и врачи, госслужащие, студенты, спортсмены.

"Лес всегда считался нашим богатством. Поэтому я считаю, что не только лесники, но и все, кто живёт рядом с ним, должны восстанавливать наш бор и ухаживать за ним. Ведь он даёт нам массу ресурсов: дрова, хвою, смолу, грибы, травы, отдыхаем в нём. Я работаю в аппарате акима Канонерского сельского округа, это 20 км отсюда, рядом. В этом году в первый раз выехали, а так периодически собираемся, высаживаем будущий лес. Думаю, что городским жителям нужно почаще выбираться из своих квартир и участвовать в таких событиях", — поделилась своим мнением активистка из села Канонерка Бескарагайского района Татьяна Аюченко.



Земляк Татьяны из села Малая Владимировка Игорь Чутченко, который с коллегами высадил в траншеи на опушке леса несколько сотен саженцев, ещё помнит пожары начала 2000-х годов. Говорит, что на этом месте бушевал такой огонь, что плавился асфальт, и доехать до Семея несколько дней было невозможно.

"50 лет живу в Бескарагайском районе и помню, как в конце 90-х мы теряли лес. В один год стояла жаркая засушливая погода. Огонь полыхал страшно, дороги закрывали. Деревья росли впритык к трассе, поэтому огонь перекинулся через шоссе и горел недалеко от этого места, где мы сейчас с вами высаживаем сеянцы", — вспоминает события тех лет житель села Малая Владимировка Игорь Чутченко.



О событиях тридцатилетней давности хорошо помнит Кайрат Бытебаев, аким из "самого лесного" населённого пункта Абайской области, как шутят его жители - села Карагайлы Бескарагайского района. А чтобы передать память и наставления, везут на посадки и молодых, и детей.

"Почти все 6 лесхозов были охвачены огнём. Только сейчас мы потихоньку подходим к тем показателям, которые были в 95-96 годах. Мы заинтересованы в том, чтобы этот лес жил, мы будем его восстанавливать. Чтобы завтра наши дети и внуки понимали, что живут в таком уникальном месте. На посадку нас попросили привезти хотя бы 25 человек, а нас сегодня собралось больше 50-ти", - рассказал аким Баскольского сельского округа Бескарагайского района Кайрат Бытебаев.

Бок о бок с сельчанами и горожанами работал аким Абайской области Нурлан Уранхаев. Укоренял сеянцы в землю, а заодно и новые полезные привычки для населения. Это его третий по счёту субботник в лесу этой весной. Ранее он потрудился на горельниках Бородулихинского района и Аксаринска.

"Нам надо формировать новую культуру, нетерпимость к уже существующей, которая у нас есть сейчас, то есть к бережному отношению к природе. Надо научить нашу молодёжь, что чисто не там, где убирают, а там, где не сорят! Эта акция не одноразового характера. Так как работа по высадке саженцев по графику должна проходить в конце апреля, мы направили сюда силы. Осенью работа будет продолжена", — рассказал о планах аким Абайской области Нурлан Уранхаев.

Саженцы для весенней посадки привезли из Глуховского лесничества Жанасемейского филиала резервата. Для озеленения горельников на текущий год в питомнике выкопали 1 млн. 845 штук. Из них 57 тысяч маленьких хвойных росточков нашли свой дом во время данной акции.

Сеянцы, которые сейчас больше напоминают ботву корнеплода, обладают хорошей приживаемостью — около 90%. Но вот выживаемость порой огорчает, она в разы меньше. Так, из-за жары прошлым летом выжило всего 30% сеянцев сосны.



На самом первом этапе большую роль играет заделка корня. Её производят только при помощи меча Колесова. Эту метровую лопату спецназначения ещё называют сажальный меч. Посадка начинается с того, что инвентарь вгоняют в почву, расталкивают её взад и вперёд, формируя лунку на глубину одного штыка. Затем туда помещают корешок и аккуратно заделывают его тем же штыком.

"На один гектар земли уходит примерно 4 760 штук сеянцев. После посадки производится механизированный уход в течение трёх лет. Проводим прополку. Полива нет. Многое зависит от погодных условий", — добавил директор Жанасемейского филиала Болат Бердикенов.

В 2024 году на территории природного резервата "Семей Орманы" планируют засеять 28, 7 млн. саженцев, которые возродят сгоревшие пустыри на площади 6100 гектаров. Из них больше пяти тысяч гектаров окультурят весной, а оставшуися 1000 гектар засеют осенью сосновой рассадой с закрытой корневой системой.

С начала акции "Таза Қазақстан" в Абайской области привели в порядок около 12 тысяч дворов, 218 парков и 85 памятников истории и культуры. Вывезли 13 тысяч тонн разного вида отходов, посадили 80 тысяч деревьев, 22 тысячи кустарников.

Фото: Альбина Халел