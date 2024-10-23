В Атырау похитили и убили девушку
Сегодня, 15:30
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Сегодня, 15:30Сегодня, 15:30
74Фото: fieldinglawgroup.com
Полицейские в Атырау задержали двоих мужчин. Им инкриминируют убийство молодой девушки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Атырауской области.
По информации ДП, зарегистрированы уголовные дела по статьям "Похищение человека" и "Убийство". Из дома погибшая вышла 18 октября.
"Начат комплекс следственных действий. Двое подозреваемых в возрасте 24 и 25 лет задержаны и водворены в изолятор временного содержания", ― говорится в сообщении.
Иная информация не подлежит разглашению в интересах следствия, добавили в департаменте.
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