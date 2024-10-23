В Атырау похитили и убили девушку

Полицейские в Атырау задержали двоих мужчин. Им инкриминируют убийство молодой девушки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Атырауской области.

По информации ДП, зарегистрированы уголовные дела по статьям "Похищение человека" и "Убийство". Из дома погибшая вышла 18 октября.

"Начат комплекс следственных действий. Двое подозреваемых в возрасте 24 и 25 лет задержаны и водворены в изолятор временного содержания", ― говорится в сообщении.

Иная информация не подлежит разглашению в интересах следствия, добавили в департаменте.