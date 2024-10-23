Мужчина выстрелил в лицо знакомому в кафе Шымкента

Дерзкое преступление произошло в одном из кафе Шымкента. Сидевшие за одним столиком мужчины поссорились, и тогда один из них достал травматический пистолет и дважды выстрелил оппоненту в лицо, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

Пострадавший выжил, его госпитализировали.

"Подозреваемый установлен и задержан. Вещественные доказательства изъяты, назначены экспертизы. Возбуждено уголовное дело по статье - "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Проводятся следственные мероприятия", — сообщили в пресс-службе ДП Шымкента.

В отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде "содержания под стражей" на два месяца.