Мужчина выстрелил в лицо знакомому в кафе Шымкента
Сегодня, 21:41
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Сегодня, 21:41Сегодня, 21:41
86Фото: baigenews.kz
Дерзкое преступление произошло в одном из кафе Шымкента. Сидевшие за одним столиком мужчины поссорились, и тогда один из них достал травматический пистолет и дважды выстрелил оппоненту в лицо, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.kz.
Пострадавший выжил, его госпитализировали.
"Подозреваемый установлен и задержан. Вещественные доказательства изъяты, назначены экспертизы. Возбуждено уголовное дело по статье - "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Проводятся следственные мероприятия", — сообщили в пресс-службе ДП Шымкента.
В отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде "содержания под стражей" на два месяца.
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