Собиравшая деньги для больных детей казахстанка присвоила 43,8 млн тенге
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В суде №2 Актобе рассмотрели уголовное дело в отношении обвиняемой в мошенничестве, совершённом неоднократно с использованием служебного положения, в особо крупном размере, передаёт BaigeNews.kz.
Судом установлено, что Ж. будучи директором Общественного фонда More Life, в 2022-2024 годы присвоила деньги, поступающие на счета родителей больных детей в качестве пожертвований в общей сумме 43 889 429 тенге.
Подсудимая вину не признала. От дачи показаний отказалась.
Вина женщины подтверждается показаниями потерпевших, свидетелей, выписками с банковских счетов.
"Обстоятельствами, смягчающими ответственность и наказание, признано наличие малолетних детей. Суд признал Ж. виновной по пункту 2 части 4 статьи 190 УК РК и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет 6 месяцев с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих и некоммерческих организациях сроком на 10 лет. Гражданские иски потерпевших о взыскании суммы причинённого материального ущерба удовлетворены", - сообщили в суде.
Приговор пока не вступил в законную силу.
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