Впервые в истории Казахстана сразу два учителя получили звание Қазақстанның Еңбек Ері

Накануне Дня Республики Президент подписал Указ о присуждении ряду граждан государственных наград



В преддверии национального праздника Дня Республики Казахстан Указом Президента Касым-Жомарта Токаева за значительный вклад в социально-экономическое и культурно-духовное развитие страны, укрепление дружбы и сотрудничества между народами, активную общественную деятельность ряд граждан отмечен государственными наградами. В числе награжденных видные деятели образования, здравоохранения, культуры и науки, представители производственной сферы, бизнеса, военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, спортсмены, ветераны труда.



Звание "Қазақстанның Еңбек Ері" за выдающиеся достижения в науке и особые заслуги в общественной деятельности присвоено вице-президенту Национальной Академии наук при Президенте Республики Казахстан А.Джумадильдаеву, за выдающиеся достижения в социально-гуманитарном развитии страны – учителю специальной школы-интерната №4 города Алматы Г.Нурпейсовой, учителю школы-гимназии №34 имени А.Тайманова города Уральска Э.Траисовой, директору ТОО "Шахтерское" Карагандинской области Г.Прокопу.



Орденом "Отан" награждены директор Научно-клинического центра кардиохирургии и трансплантологии С.Джошибаев, известный поэт, лауреат Государственной премии Н.Оразалин.