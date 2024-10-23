В Казахстане подготовили проект приказа "Об утверждении Перечня нефтепродуктов, запрещённых или ограниченных к экспорту из республики за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза", передаёт BaigeNews.kz.

В Минэнерго отметили, что в стране отмечается нехарактерное увеличение потребления "народного" автобензина АИ-92 и дизтоплива.

По информации Агентства по финансовому мониторингу ежемесячные объёмы "серого" экспорта и перетоков ГСМ под видом "товаров прикрытия" достигают 10 тысяч тонн, что связано с разницей в ценах – в Казахстане цены на ГСМ ниже, чем в сопредельных странах на 17-107%.

Более того, в рамках Соглашения о поставках нефти и нефтепродуктов Казахстан вынужден импортировать нефтепродукты на условиях беспошлинных поставок. Соответственно, учитываются требования российской стороны по запрету реэкспорта ГСМ за пределы ЕАЭС.

"Требуется усиление контроля за вывозом нефтепродуктов под видом "товаров прикрытия". Поэтому подготовлен проект совместного приказа министерств энергетики, торговли и интеграции, финансов и национальной экономики "О внесении изменения в приказ Министра энергетики РК от 24 марта 2023 года №118 "Об утверждении Перечня нефтепродуктов, запрещённых или ограниченных к экспорту из Республики Казахстан за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза". Проект приказа предусматривает продление запрета с 31 декабря 2024 года до 31 декабря 2026 года на вывоз с территории Казахстана отдельных видов нефтепродуктов согласно приложению", - сообщили в Минэнерго.

Запрет на вывоз нефтепродуктов за пределы ЕАЭС позволит загрузить недействующие мощности казахстанских НПЗ и снизить дефицит автобензинов в стране; выполнить условия беспошлинных поставок и исключить реэкспорт импортных нефтепродуктов до образования общих рынков нефти и нефтепродуктов ЕАЭС.