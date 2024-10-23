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Хулиганы атаковали канатную дорогу на "Шымбулаке"

Сегодня, 22:36
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 22:36
Сегодня, 22:36
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Фото: pxhere.com

Молодые люди атаковали канатную дорогу на Шымбулаке. В кабины летели предметы, похожие на камни. При этом парни громко кричали и матерились. Инцидент прокомментировали сотрудники горнолыжного курорта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

В администрации "Шымбулака" действия парней назвали откровенным варварством, которое наносит урон имиджу страны. Кроме того, такие поступки расценили как грубое нарушение техники безопасности. И последствия могут быть плачевными, предупредили специалисты.

Полицейские уже начали проверку. Выяснилось, что в кабинки летели не камни, а снежки. Нарушителей обещают найти и привлечь к ответственности.

"Для нас это показатель низкой культуры. Люди, которые это делают, не задумываются о последствиях. Ежегодно горный курорт "Шымбулак" посещает более миллиона человек. И нам, с нашей стороны, очень бы хотелось, чтобы гости оставались с приятными впечатлениями от просмотра достопримечательностей", - сказала PR-менеджер горного курорта "Шымбулак" Светлана Гамолина.

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