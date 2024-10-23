Хулиганы атаковали канатную дорогу на "Шымбулаке"

Молодые люди атаковали канатную дорогу на Шымбулаке. В кабины летели предметы, похожие на камни. При этом парни громко кричали и матерились. Инцидент прокомментировали сотрудники горнолыжного курорта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

В администрации "Шымбулака" действия парней назвали откровенным варварством, которое наносит урон имиджу страны. Кроме того, такие поступки расценили как грубое нарушение техники безопасности. И последствия могут быть плачевными, предупредили специалисты.

Полицейские уже начали проверку. Выяснилось, что в кабинки летели не камни, а снежки. Нарушителей обещают найти и привлечь к ответственности.