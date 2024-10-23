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Найдена пропавшая 15-летняя школьница из Актау

Сегодня, 03:48
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волонтёры LIDER.KZ Сегодня, 03:48
Сегодня, 03:48
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Фото: волонтёры LIDER.KZ

Пропавшую 15-летнюю школьницу из Актау нашли живой и здоровой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

Сообщалось, что 15 октября Нурсая Куралбаева вышла из дома в политехнический колледж в Актау и не вернулась. По данным волонтёров, Нурсая проживает в частном доме в Мунайлинский районе. 

По информации полицейских, найти девочку удалось в Жанаозене.

"Передана родителям в целости и сохранности. Родители привлечены по двум административным статья 442 и 127 КОАП РК", – сообщили в департаменте полиции региона. 

Причины её ухода из дома и подробности обнаружения не раскрываются.

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