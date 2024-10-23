Найдена пропавшая 15-летняя школьница из Актау
Сегодня, 03:48
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Сегодня, 03:48Сегодня, 03:48
189Фото: волонтёры LIDER.KZ
Пропавшую 15-летнюю школьницу из Актау нашли живой и здоровой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.
Сообщалось, что 15 октября Нурсая Куралбаева вышла из дома в политехнический колледж в Актау и не вернулась. По данным волонтёров, Нурсая проживает в частном доме в Мунайлинский районе.
По информации полицейских, найти девочку удалось в Жанаозене.
"Передана родителям в целости и сохранности. Родители привлечены по двум административным статья 442 и 127 КОАП РК", – сообщили в департаменте полиции региона.
Причины её ухода из дома и подробности обнаружения не раскрываются.
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