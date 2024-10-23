Найдена пропавшая 15-летняя школьница из Актау

Пропавшую 15-летнюю школьницу из Актау нашли живой и здоровой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

Сообщалось, что 15 октября Нурсая Куралбаева вышла из дома в политехнический колледж в Актау и не вернулась. По данным волонтёров, Нурсая проживает в частном доме в Мунайлинский районе.

По информации полицейских, найти девочку удалось в Жанаозене.

"Передана родителям в целости и сохранности. Родители привлечены по двум административным статья 442 и 127 КОАП РК", – сообщили в департаменте полиции региона.

Причины её ухода из дома и подробности обнаружения не раскрываются.