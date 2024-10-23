25 қазан Республика күні
  • 23 Октября, 19:03
  • BAIGENEWS

Где смотреть салют на День Республики в Астане

Сегодня, 18:49
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
baigenews.kz Сегодня, 18:49
Сегодня, 18:49
62
Фото: baigenews.kz

В Астане на День Республики запустят праздничный салют. Об этом сообщили в акимате города, передаёт BaigeNews.kz.

Фейерверк запустят 25 октября в 21:00 на территории Триатлон парка (район Пирса).

В честь праздника в Астане запланировано более 100 культурно-массовых, образовательных, спортивных и социальных мероприятий, в том числе праздничные концерты, выставки, круглые столы, турниры по национальным видам спорта.

Самое читаемое

Наверх