Где смотреть салют на День Республики в Астане
Сегодня, 18:49
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Сегодня, 18:49Сегодня, 18:49
62Фото: baigenews.kz
В Астане на День Республики запустят праздничный салют. Об этом сообщили в акимате города, передаёт BaigeNews.kz.
Фейерверк запустят 25 октября в 21:00 на территории Триатлон парка (район Пирса).
В честь праздника в Астане запланировано более 100 культурно-массовых, образовательных, спортивных и социальных мероприятий, в том числе праздничные концерты, выставки, круглые столы, турниры по национальным видам спорта.
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