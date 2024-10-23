Где смотреть салют на День Республики в Астане

В Астане на День Республики запустят праздничный салют. Об этом сообщили в акимате города, передаёт BaigeNews.kz.

Фейерверк запустят 25 октября в 21:00 на территории Триатлон парка (район Пирса).

В честь праздника в Астане запланировано более 100 культурно-массовых, образовательных, спортивных и социальных мероприятий, в том числе праздничные концерты, выставки, круглые столы, турниры по национальным видам спорта.