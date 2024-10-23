После гибели детей в СКО заведено дело на медсестру

В СКО по факту гибели двоих детей после отравления начато расследование в отношении медицинской сестры, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Петропавловск.news.

Уголовное дело по статье УК РК "Нарушения санитарных правил и гигиенических нормативов, повлёкшее по неосторожности массовое отравление людей и смерть двух или более лиц" прекращено за отсутствием состава преступления.

"Из данного уголовного дела выделены материалы в отдельное производство и начато досудебное расследование по статье 317 часть 4 УК РК "Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Проводится расследование, — сообщает департамент полиции СКО.

14 июня 2024 года 28-летнюю мать и детей доставили в тяжёлом состоянии в инфекционное отделение первой городской больницы. Мальчика 2014 года госпитализировали в детскую областную больницу. После лечения мать и двое детей пошли на поправку, их выписали домой. Другие двое детей – трёхлетний мальчик и семилетняя девочка скончались. Изначально фигурировала версия об отравлении пельменями, однако она не подтвердилась.