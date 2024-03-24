Помощница концертного директора группы "Пикник" погибла во время теракта в "Крокусе"

Помощница концертного директора группы "Пикник" Екатерина Кушнер, с которой группа не могла выйти на связь после теракта в "Крокус сити холле", погибла, сообщается в официальной группе коллектива в сети "ВКонтакте", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.

"Екатерина Геннадьевна Кушнер погибла во время террористической атаки в "Крокус "сити холле". Светлая память", — говорится в сообщении.

Сразу после первых сообщений о теракте в правоохранительных органах сообщили, что среди музыкантов "Пикника" жертв нет. Позже выяснилось, что Кушнер пропала без вести, а сегодня группа сообщила о ее смерти.

Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом группы "Пикник" в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По уточнённым данным, погибли 133 человека, пострадали 154 человека, из них пятеро детей. Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.

Ранее Минздрав Московской области опубликовал списки пострадавших.

Спасательная операция на месте теракта в Crocus City Hall завершена", но поисковая еще продолжается.

Соболезнования в связи с многочисленными жертвами в ходе теракта в Москве выразил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Для казахстанцев открыта горячая телефонная линия.

МИД РК заявил, что информация о наличии граждан Казахстана среди погибших или пострадавших в ходе теракта в концертном зале "Крокус сити холл" в Москве не поступала. Казахстанские студенты, обучающиеся в Москве по программе "Болашак" и "500 ученых", не пострадали.

Российский певец SHAMAN выпустил клип в память о жертвах теракта.