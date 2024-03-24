Олжас Бектенов оставил запись в книге соболезнований в посольстве Роccии в Астане

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов посетил посольство Российской Федерации в Астане и сделал запись в Книге соболезнований, открытой в связи с терактом в "Крокус сити холл" в Москве, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Ранее премьер направил телеграмму соболезнования и слова поддержки председателю правительства России Михаилу Мишустину и семьям погибших.

Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По уточнённым данным, погибли 133 человека, пострадали 152 человека, из них пятеро детей. Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.

Ранее Минздрав Московской области опубликовал списки пострадавших.

Спасательная операция на месте теракта в Crocus City Hall завершена", но поисковая еще продолжается.

Соболезнования в связи с многочисленными жертвами в ходе теракта в Москве выразил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Для казахстанцев открыта горячая телефонная линия.

МИД РК заявил, что информация о наличии граждан Казахстана среди погибших или пострадавших в ходе теракта в концертном зале "Крокус сити холл" в Москве не поступала. Казахстанские студенты, обучающиеся в Москве по программе "Болашак" и "500 ученых", не пострадали.