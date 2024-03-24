Теракт в "Крокусе": число пострадавших увеличилось до 152
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В МЧС Росси опубликовали новые данные о пострадавших в подмосковном "Крокус сити холле", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РИА Новости.
В результате теракта в "Крокус сити холле" пострадали 152 человека, из них пятеро детей, сообщается на сайте ГУ МЧС по Московской области.
"В результате теракта пострадали 285 человек (в том числе 8 детей), из них 133 человека погибли (в том числе 3 детей). В медицинские учреждения доставлены и госпитализированы 114 человек, из них 4 детей", — говорится в сообщении МЧС РФ.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Ранее сообщалось,что погибли 133 человека. Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.
Ранее Минздрав Московской области опубликовал списки пострадавших.
Спасательная операция на месте теракта в Crocus City Hall завершена", но поисковая еще продолжается.
Соболезнования в связи с многочисленными жертвами в ходе теракта в Москве выразил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Для казахстанцев открыта горячая телефонная линия.
МИД РК заявил, что информация о наличии граждан Казахстана среди погибших или пострадавших в ходе теракта в концертном зале "Крокус сити холл" в Москве не поступала. Казахстанские студенты, обучающиеся в Москве по программе "Болашак" и "500 ученых", не пострадали.
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