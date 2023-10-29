"Очаг смерти": о трагедии на шахте имени Костенко покажут документальный фильм

Телерадиокомплекс Президента РК проанонсировал документальный фильм под названием "Очаг смерти", передаёт BaigeNews.kz.

Сюжет фильма рассказывает о трагедии, произошедшей на шахте имени Костенко, принадлежащей компании "АрселорМиттал Темиртау". Это происшествие стало самым крупным по количеству жертв.

Для выяснения обстоятельств аварии и принятия мер, в Карагандинскую область прибыл глава государства Касым-Жомарт Токаев. Президент выразил соболезнования родным и близким погибших горняков, а также поручил Правительству провести работу по передаче АМТ в собственность государства.

Президент также подчеркнул, что семьям погибших шахтёров окажут всестороннюю помощь.

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Документальный фильм можно посмотреть сегодня, 29 октября, в эфире отечественных телеканалов:

Turkistan — 17:40

Хабар 24 — 18:15

ОРТ Евразия — 18:15

Жетісу — 18:45

Almaty TV — 18:55

31 арна — 19:00

Jibek Joly — 20:30

КТК — 20:30

Аstana TV —20:42

МИР — 21:00

7 арна — 21:50

Напомним, согласно последним данным, известно о 36 погибших и 10 пропавших без вести в результате страшной аварии на шахте имени Костенко. В больницы с различными травмами госпитализированы 24 горняка. Генпрокуратура начала расследование причин ЧП.

Распоряжением президента 29 октября объявлен Днём общенационального траура.

Главе государства продолжают поступать телефонные звонки и телеграммы соболезнования от глав иностранных государств.