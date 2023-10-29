"Очаг смерти": о трагедии на шахте имени Костенко покажут документальный фильм
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Телерадиокомплекс Президента РК проанонсировал документальный фильм под названием "Очаг смерти", передаёт BaigeNews.kz.
Сюжет фильма рассказывает о трагедии, произошедшей на шахте имени Костенко, принадлежащей компании "АрселорМиттал Темиртау". Это происшествие стало самым крупным по количеству жертв.
Для выяснения обстоятельств аварии и принятия мер, в Карагандинскую область прибыл глава государства Касым-Жомарт Токаев. Президент выразил соболезнования родным и близким погибших горняков, а также поручил Правительству провести работу по передаче АМТ в собственность государства.
Президент также подчеркнул, что семьям погибших шахтёров окажут всестороннюю помощь.
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Документальный фильм можно посмотреть сегодня, 29 октября, в эфире отечественных телеканалов:
- Turkistan — 17:40
- Хабар 24 — 18:15
- ОРТ Евразия — 18:15
- Жетісу — 18:45
- Almaty TV — 18:55
- 31 арна — 19:00
- Jibek Joly — 20:30
- КТК — 20:30
- Аstana TV —20:42
- МИР — 21:00
- 7 арна — 21:50
Напомним, согласно последним данным, известно о 36 погибших и 10 пропавших без вести в результате страшной аварии на шахте имени Костенко. В больницы с различными травмами госпитализированы 24 горняка. Генпрокуратура начала расследование причин ЧП.
Распоряжением президента 29 октября объявлен Днём общенационального траура.
Главе государства продолжают поступать телефонные звонки и телеграммы соболезнования от глав иностранных государств.
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