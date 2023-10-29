29 октября 2023 года – День общенационального траура в Республике Казахстан
  • 29 Октября, 15:22
  • BAIGENEWS

"Очаг смерти": о трагедии на шахте имени Костенко покажут документальный фильм

Сегодня, 13:43
АВТОР
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кадр из фильма Сегодня, 13:43
Сегодня, 13:43
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Фото: кадр из фильма

Телерадиокомплекс Президента РК проанонсировал документальный фильм под названием "Очаг смерти", передаёт BaigeNews.kz.

Сюжет фильма рассказывает о трагедии, произошедшей на шахте имени Костенко, принадлежащей компании "АрселорМиттал Темиртау". Это происшествие стало самым крупным по количеству жертв. 

Для выяснения обстоятельств аварии и принятия мер, в Карагандинскую область прибыл глава государства Касым-Жомарт Токаев. Президент выразил соболезнования родным и близким погибших горняков, а также поручил Правительству провести работу по передаче АМТ в собственность государства.

Президент также подчеркнул, что семьям погибших шахтёров окажут всестороннюю помощь.

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Документальный фильм можно посмотреть сегодня, 29 октября, в эфире отечественных телеканалов:

  • Turkistan — 17:40
  • Хабар 24 — 18:15
  • ОРТ Евразия — 18:15
  • Жетісу — 18:45
  • Almaty TV — 18:55
  • 31 арна — 19:00
  • Jibek Joly — 20:30
  • КТК — 20:30
  • Аstana TV —20:42
  • МИР — 21:00
  • 7 арна — 21:50

Напомним, согласно последним данным, известно  о 36 погибших и 10 пропавших без вести в результате страшной аварии на шахте имени Костенко. В больницы с различными травмами госпитализированы 24 горняка. Генпрокуратура начала расследование причин ЧП. 

Распоряжением президента 29 октября объявлен Днём общенационального траура. 

Главе государства продолжают поступать телефонные звонки и телеграммы соболезнования от глав иностранных государств.

                                                                                             

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