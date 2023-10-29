Трагедия на шахте: Токаеву поступают звонки и телеграммы соболезнования от глав иностранных государств

На имя Касым-Жомарта Токаева поступают телефонные звонки и телеграммы соболезнования от глав иностранных государств, правительств, а также руководителей международных организаций в связи с человеческими жертвами в результате аварии на шахте имени Костенко в Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Лидеры, разделяя горечь утраты с семьями погибших шахтеров, передают свои искренние соболезнования, и желают скорейшего выздоровления пострадавшим.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Президент Кыргызстана Садыр Жапаров выразили слова соболезнования Президенту Касым-Жомарту Токаеву в ходе телефонного разговора, а также направили телеграммы.

Слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших горняков передали Президент России Владимир Путин, Президент Франции Эмманюэль Макрон, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Президент Беларуси Александр Лукашенко, Премьер-министр Армении Никол Пашинян, Раис Татарстана Рустам Минниханов, Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев и другие.

Напомним, по предварительным данным, на шахте произошёл взрыв газометана. Сообщается о 36 погибших и 10 пропавших без вести. 20 шахтёров с места аварии были госпитализированы в больницу.

Также стали известны имена первых пяти погибших горняков: Виталий Мордасов, Александр Югай, Ербулат Адампаев, Владимир Петренко и Альберт Сайфутдияров.

Генпрокуратура начала расследование причин ЧП. Распоряжением президента 29 октября объявлен Днём общенационального траура.

На встрече c родными горняков Президент РК Касым-Жомарт Токаев отметил, что семьям окажут всемерную помощь.

Глава государства провёл заседание оперативного штаба по ликвидации аварии, на котором министр труда и социальной защиты Светлана Жакупова рассказала, какую помощь получат семьи погибших шахтёров.

Токаев поручил прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМитталТемиртау". А в правительстве сообщили, что уже завершается оформление предприятия в госсобственность Казахстана. Новым руководителем предприятия назначен бывших заместитель акима Карагандинской области Вадим Басин. Шахты "АрселорМиттал Темиртау" приостановили работы.