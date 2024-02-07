На "Майкаинзолото" возобновили поисково-спасательные работы

Департамент по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области сообщил о возобновлении поисково-спасательные работ на месте, где под землю провалился автобус с людьми, передаёт BaigeNews.kz.

Как отметили в ДЧС, горные работы будут проводится в круглосуточном режиме.

"Вокруг провала сделают обвалование для ограждения. Проводится работа по подготовке проекта ведения горно-инженерных работ. С помощью тяжелой техники будет расширяться боковые траншеи и углубляться аппарель до дна обвала", - сообщили спасатели.

Также в ведомстве отметили, что всеми этими работами на данный момент занимается предприятие.

Ранее ведомство сообщило, что из-за угрозы для жизни работающих на руднике спасателей поисково-спасательные работы решено было приостановить.

Напомним, трагедия произошла ночью 4 января. Недалеко от рудника "Майкаинзолото" в Павлодарской области под землю провалился автобус с людьми. В нём находились трое спасателей и водитель. По словам оператора, на шахте той ночью прозвучал хлопок, персонал экстренно эвакуировали. Поскольку было темно, люди не поняли, что звук был вызван обвалом. А в гигантскую воронку упали спасатели, которые приехали на предприятие по вызову. Тела двоих погибших обнаружили обнаружили почти сразу в песке. Ещё двух человек и сам автобус ищут до сих пор.

Специалисты вычислили, что глубина провала составляет не менее 150 метров. Полицейские начали расследование по факту гибели людей на руднике. Аким области сообщил, что семьям погибших и пропавших спасателей выплатят по 4,5 миллиона тенге.

Спустя 13 дней непрерывных поисков на месте провала нашли кислородный баллон и сумку спасателя. 23 января прокуратура сообщила, что приступила к расследованию. Тем временем на месте поисковых работ обнаружили новые детали: каску спасателя, кусок дверцы внутренней полки автобуса с описью и ручную радиостанция спасателя "XFERRA".

В субботу 4 февраля стало известно, что опасность для жизни специалистов, занимающихся спасательными работами на руднике, возросла из-за трещин, которые образовались по всему периметру обвала, а позже экскаватор и специалистов пришлось экстренно поднять наверх, поскольку на месте спасательных работ образовалась трёхметровая воронка, внутри которой заподозрили пустоты.

После того, как специалисты завершили обследование воронки, из-за которой экстренно пришлось приостановить поиски, было принято возобновить работы с помощью малого экскаватора. Между тем, из-за трещин в породе по всему периметру раскопок риск для жизни спасателей по-прежнему остаётся.