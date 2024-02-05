На "Майкаинзолото" приостановили поисково-спасательные работы

Из-за угрозы для жизни работающих спасателей на руднике "Майкаинзолото" приостановили поисково-спасательные работы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС Павлодарской области.

По информации ведомства, проведение каких-либо горных, поисково-спасательных работ на данном участке связано с повышенным риском для всех участников поисково-спасательных работ.

"Согласно выводов проведенного исследования ТОО “GRP-RIDDER-GROUP” на месте дна провала установлено, что структура грунта изменена и ослаблена. Установлены полости и пустоты как на месте проводимых работ, так и под ними. Риск обрушений и провалов очень высок", - говорится в сообщении.

Заместителем руководителя ликвидации аварии - заместителем директора Павлодарского филиала РЦШ ПВАСС Ерланом Жаркимбековым принято решение о приостановке проводимых работы в связи с имеющейся угрозой для жизни работающих спасателей, машинистов экскаватора.



В связи с этим руководством АО "Майкаинзолото" совместно с ПФ РЦШ ПВАСС будет привлечен эксперт в области промышленной безопасности, горных, геологических работ для обследования всего периметра обвала и получения заключения либо о продолжении, либо полной приостановке проводимых поисково-спасательных работ.



В настоящее время все силы и средства ДЧС Павлодарской области находятся на месте проведения работ.

Напомним, трагедия произошла ночью 4 января. Недалеко от рудника "Майкаинзолото" в Павлодарской области под землю рухнул автобус с людьми. В нём находились трое спасателей и водитель. По словам оператора, на шахте той ночью прозвучал хлопок, персонал экстренно эвакуировали. Поскольку было темно, люди не поняли, что звук был вызван обвалом. А в гигантскую воронку упали спасатели, которые приехали на предприятие по вызову. Тела двоих погибших обнаружили обнаружили почти сразу в песке. Ещё двух человек и сам автобус ищут до сих пор.

Специалисты вычислили, что глубина провала составляет не менее 150 метров. Полицейские начали расследование по факту гибели людей на руднике. Аким области сообщил, что семьям погибших и пропавших спасателей выплатят по 4,5 миллиона тенге.

Спустя 13 дней непрерывных поисков на месте провала нашли кислородный баллон и сумку спасателя. 23 января прокуратура сообщила, что приступила к расследованию. Тем временем на месте поисковых работ обнаружили новые детали: каску спасателя, кусок дверцы внутренней полки автобуса с описью и ручную радиостанция спасателя "XFERRA".

В субботу 4 февраля стало известно, что опасность для жизни специалистов, занимающихся спасательными работами на руднике, возросла из-за трещин, которые образовались по всему периметру обвала, а позже экскаватор и специалистов пришлось экстренно поднять наверх, поскольку на месте спасательных работ образовалась трёхметровая воронка, внутри которой заподозрили пустоты.

После того, как специалисты завершили обследование воронки, из-за которой экстренно пришлось приостановить поиски, было принято возобновить работы с помощью малого экскаватора. Между тем, из-за трещин в породе по всему периметру раскопок риск для жизни спасателей по-прежнему остаётся.