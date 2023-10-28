Министерство культуры и информации обратилось к СМИ

В Министерство культуры и информации Казахстана сделали заявление, передаёт BaigeNews.kz

В ведомстве отметили, что совместно с уполномоченными государственными органами министерство проводит широкую и своевременную информационно-разъяснительную работу в связи с ситуацией на шахте имени Костенко в Карагандинской области.

"Посредством средств массовой информации до сведения общественности доводится оперативная и актуальная информация о проведении аварийно-спасательных работ, а также всех принимаемых мерах со стороны государственных органов. Дополнительно сообщаем, что в ближайшее время на площадке Региональной службы коммуникаций в г.Караганда состоится брифинг для СМИ с участием представителей уполномоченных государственных органов и соответствующих служб. Кроме того, Министерство в качестве уполномоченного органа направило в адрес средств массовой информации Рекомендации по регламенту деятельности СМИ и оформлению их сайтов, а также интернет-ресурсов государственных органов в День национального траура. В этой связи, Министерство призывает руководителей средств массовой информации, операторов телерадиовещания, государственных органов и организаций придерживаться предлагаемых рекомендаций, а также соблюдать ограничения, предусмотренные законодательством Республики Казахстан для Дня общенационального траура", — говорится в сообщении.

В министерстве также прихвали журналистов использовать данные исключительно из официальных источников и не допускать распространения недостоверной информации, которая может повлечь соответствующую ответственность.

Напомним, на шахте имени Костенко в Карагандинской области произошла авария, в которой погибли свыше трёх десятков человек. По предварительным данным, на шахте произошёл взрыв газометана. Генпрокуратура начала расследование причин ЧП.

Прибывший на место трагедии Касым-Жомарт Токаев поручил прекратить сотрудничество с компанией "АрселорМитталТемиртау". А в правительстве сообщили, что уже завершается оформление предприятия в госсобственность Казахстана.

На встрече c родными горняков президент отметил, что семьям окажут всестороннюю помощь, а 29 октября объявили днём национального траура.

Также президент провёл заседание оперативного штаба по ликвидации аварии, на котором министр труда и социальной защиты Светлана Жакупова рассказала, какую помощь получат семьи погибших шахтёров.

Между тем, премьер-министр страны Алихан Смаилов посетил Многопрофильную больницу имени профессора Х.Ж.Макажанова, куда были доставлены 20 пострадавших шахтёров. По последним данным, число погибших в результате аварии достигло 33 человек.