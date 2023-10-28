29 октября объявят днём общенационального траура

Президент Казахстана Каасым-Жомарт Токаев сказал родным горняков, погибших на шахте имени Костенко, что завтра в стране будет объявлен День общенационального траура, передаёт BaigeNews.kz.

"Глава государства отметил, что 29 октября будет объявлен Днем общенационального траура", — говорится в сообщении пресс-службы президента.

Напомним, Касым-Жомарт Токаев прибыл на место трагедии в Карагандинской области. На шахте имени Костенко, принадлежащей "АрселорМиттал Темиртау", произошла авария. По предварительной версии, произошёл взрыв газометана. На месте ЧП найдены тела 21 рабочего, вод землёй остаётся 23 человека. 18 шахтёров госпитализированы. На помощь коллегам из Караганды Минздрав прислал группу высококлассных врачей.

Касым-Жомарт Токаев поручил прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМитталТемиртау". А в правительстве сообщили, что уже завершается оформление сделки по передаче права собственности на предприятие в пользу Республики Казахстан. По мнению экспертов, прервать многолетнюю череду ЧП на предприятиях "АрселорМиттал Темиртау" поможет только смена собственника.

Генпрокуратура начала расследование причин ЧП.