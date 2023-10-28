Число погибших на шахте имени Костенко достигло 33

Обновились данные о количестве погибших в результате аварии на шахте имени Костенко в Карагандинской области. По последнее информации, число жертв достигло 33 человек, передаёт BaigeNews.kz.

Об этом сообщил первый замдиректора карагандинского филиала ТОО "Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб" Геннадий Силинский.

"Мы обнаружили 33 человека, 13 человек пока ещё найти не можем. Шесть человек вывели. Их мы будем организованно вывозить из шахт. Очаг пожара спасатели локализовали, охладили. После того, как выдадим пострадавших с аварийного участка, откуда все началось. Соответсвенно будем концентрировать все силы на восточном крыле", — сообщил Геннадий Силинский.

Ранее сообщалось 32 погибших горняках.

Напомним, по предварительным данным, на шахте произошёл взрыв газометана. Генпрокуратура начала расследование причин ЧП.

Прибывший на место трагедии Касым-Жомарт Токаев поручил прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМитталТемиртау". А в правительстве сообщили, что уже завершается оформление предприятия в госсобственность Казахстана.

На встрече c родными горняков президент отметил, что семьям окажут всемерную помощь, а 29 октября объявили днём национального траура.

Также президент провёл заседание оперативного штаба по ликвидации аварии, на котором министр труда и социальной защиты Светлана Жакупова рассказала, какую помощь получат семьи погибших шахтёров.

Между тем, премьер-министр страны Алихан Смаилов посетил Многопрофильную больницу имени профессора Х.Ж.Макажанова, куда были доставлены 20 пострадавших шахтёров.