Людей продолжают спасать на трассах в Актюбинской области

В Актюбинской области продолжаются аварийно-спасательные работы по эвакуации людей и вывозволению автомобилей из снежного плена, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Департамент по чрезвычайным ситуациям региона.

Сообщается, что к аварийно-спасательным работам по эвакуации людей и вывозволению автомобилей из снежного плена автомобилей привлечено 90 единиц техники, 240 человек из числа спасателей, полицейских, военных и сотрудников местных исполнительных органов.

"Всего спасен 161 человек, в том числе 17 детей, семь беременных женщин и шесть иностранных граждан. Эвакуированы 653 человека, 434 иностранных граждан. В пункте обогрева Актюбинской области размещено 819 человек", - сообщили в ДЧС.

Отмечается, чток этому часу закрыто пять участков автодорог.

"Не выезжайте на дорогу при ухудшении погодных условий и введении ограничений на движение автотранспорта на автодорогах", - предупредили спасатели.

Напомним, с 4 февраля в Актюбинской области наблюдается ухудшение погодных условий. В Актюбинской области буран повредил ЛЭП, оставив без электроснабжения более 20 сёл. В двух районах Актюбинской области объявлен режим ЧС. Из-за ухудшения погодных условий в Актюбинской области снежном плену оказались почти три сотни человек. Спасатели из Мугалжарского района 18 километров шли перед вездеходом, указывая путь, чтобы доставить пенсионерку в больницу. К спасению людей на трассах присоединились полицейские - они доставляют водителей большегрузов, застрявших на трассах, в пункты обогрева и буксируют грузовики. Врачи "скорой помощи" три километра ползли до пациента. Горячее питание и напитки для пассажиров и водителей, застрявших в метель на дорогах в Актюбинской области, организовал "КазАвтоЖол". Отказывающимся от эвакуации водителям раздают продуктовые пакеты. На помощь водителям и пассажирам, попавшим на трассе в снежные заносы, также пришли военнослужащие регионального командования "Запад".