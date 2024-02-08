  • 8 Февраля, 19:18
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Спасатели прошли 18 километров в буран, чтобы доставить человека в больницу в Актюбинской области

Сегодня, 18:40
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 18:40
Сегодня, 18:40
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Фото: МЧС РК

Спасатели из Мугалжарского района 18 километров шли перед вездеходом, указывая путь, чтобы доставить пенсионерку в больницу, передаёт BaigeNews.kz.

По словам одного из героев, начальника караула Акдаулета Али, в отдел поступило сообщение о том, что 73-летняя женщина находится в тяжёлом состоянии в населённом пункте Басшили Енбекского сельского округа. Её нужно было доставить в районную больницу.

"Вышли с "Трэколом". Из-за непогоды пришлось поочерёдно бежать, из-за снега было невозможно увидеть землю. Такие вещи случаются. Не могу сказать, что мы совершили подвиг. Это наша задача", - сказал спасатель. 

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