Спасатели прошли 18 километров в буран, чтобы доставить человека в больницу в Актюбинской области
Сегодня, 18:40
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Сегодня, 18:40Сегодня, 18:40
122Фото: МЧС РК
Спасатели из Мугалжарского района 18 километров шли перед вездеходом, указывая путь, чтобы доставить пенсионерку в больницу, передаёт BaigeNews.kz.
По словам одного из героев, начальника караула Акдаулета Али, в отдел поступило сообщение о том, что 73-летняя женщина находится в тяжёлом состоянии в населённом пункте Басшили Енбекского сельского округа. Её нужно было доставить в районную больницу.
"Вышли с "Трэколом". Из-за непогоды пришлось поочерёдно бежать, из-за снега было невозможно увидеть землю. Такие вещи случаются. Не могу сказать, что мы совершили подвиг. Это наша задача", - сказал спасатель.
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