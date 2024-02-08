Спасатели прошли 18 километров в буран, чтобы доставить человека в больницу в Актюбинской области

Спасатели из Мугалжарского района 18 километров шли перед вездеходом, указывая путь, чтобы доставить пенсионерку в больницу, передаёт BaigeNews.kz.

По словам одного из героев, начальника караула Акдаулета Али, в отдел поступило сообщение о том, что 73-летняя женщина находится в тяжёлом состоянии в населённом пункте Басшили Енбекского сельского округа. Её нужно было доставить в районную больницу.