Ураган в Актобе: жители пригорода остались без электричества

С 4 февраля в Актюбинской области наблюдается ухудшение погодных условий. Из-за усиления порывов ветра в некоторых садоводческих коллективах зафиксированы обрывы линий электропередачи. В настоящее время рабочие бригады "Энергосистемы" проводят ремонтные работы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат Актобе.

Как сообщили в акимате, без света осталось и село Маржанбулак.

В населенных пунктах города Актобе временно приостановлены снегоуборочные работы из-за снижения видимости на дорогах.

"На сегодняшний день на 13 участках автодорог республиканского значения введено временное ограничение движения. Это "Самара-Шымкент" км 526-702, км 773-1153, "Актобе-Атырау- граница РФ" км 13-330, км 965-1153, "Кандыагаш-Эмба-Шалкар-Иргиз" км 0-150, км 150-257, "Актобе-Мартук- граница РФ" км 22-64, "Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай" км 0-234. В области нулевая видимость, порывистый ветер до 35-40 м/сек. и буран", - сообщили в КазАвтоЖол.

По предварительным данным, такие погодные условия будут сохраняться до 9-февраля.