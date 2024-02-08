Буран оставил без света более 20 сел Актюбинской области

В Актюбинской области буран повредил ЛЭП, оставив без электроснабжения более 20 сел, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Диапазон".

Восстановительные работы идут в усиленном режиме, заявил аким региона Асхат Шахаров,

"15 бригад были задействованы в местах отключения света в городе. Имеется вся необходимая техника и автомобили. Также ведутся работы в некоторых селах, которые остались без электроэнергии. Привлечено 20 аварийных бригад и около 70 единиц техники", - сообщил Асхат Шахаров на своей странице в соцсети.

Аким заявил, что аварийная ситуация по отключению света, произошедшая из-за непогоды, находится на его личном контроле.

"Даны конкретные поручения ответственным учреждениям по восстановлению, скорейшему обеспечению населения электроэнергией. Дополнительную информацию будут предоставлять соответствующие управления и учреждения", - подчеркнул Асхат Шахаров. Также из-за отключения насосов на водозаборах ограничены в подаче воды часть районов Актобе.

"Это погодные условия, от которых напрямую зависит наша работа, - говорит Асхат Бектурганов, главный инженер ТОО "Энергосистема". – Самое опасное – это поперечный ветер, который разбалтывает провода, устраивает "пляску проводов". В приоритете у нас объекты социальные, объекты жизнеобеспечения и те районы, где отопления и горячая вода зависит от электричества. Сейчас работает 20 бригад, это около 100 специалистов только по городу. Плюс еще районы. Наши бригады с ночи в степи работают. Работают люди круглосуточно! Наши сотрудники тоже обычные люди, они тоже хотят оперативно все закончить. Просим проявить понимание".