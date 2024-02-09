К спасению людей из снежных заносов на трассах присоединились военные в Актюбинской области

В Актюбинской области на помощь водителям и пассажирам, попавшим на трассе в снежные заносы, пришли военнослужащие регионального командования "Запад" Вооруженных сил РК, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство обороны Республики Казахстан.

"Работы ведутся совместно со службами спасения и сотрудниками дорожной полиции региона. Для оказания помощи людям в условиях чрезвычайной ситуации войсковая часть 30238 РгК "Запад" выделила многоцелевой легкобронированный тягач на гусеничном ходу. Вместимость машины повышенной проходимости - более десяти человек. Экипаж военного вездехода работает в 65 километрах от областного центра в районе поселка Акжар", - сообщили в Минобороны.

Сообщается также, что на данный момент военнослужащие оказали помощь 26 гражданам, среди которых есть двухмесячный ребенок.

Отмечается, что спасательные работы продолжаются. По согласованию с Департаментом по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области эвакуационная группа выдвинется в направлении Богетсай – Карабутак.

Напомним, с 4 февраля в Актюбинской области наблюдается ухудшение погодных условий. В Актюбинской области буран повредил ЛЭП, оставив без электроснабжения более 20 сёл. В двух районах Актюбинской области объявлен режим ЧС. Из-за ухудшения погодных условий в Актюбинской области снежном плену оказались почти три сотни человек. Спасатели из Мугалжарского района 18 километров шли перед вездеходом, указывая путь, чтобы доставить пенсионерку в больницу. К спасению людей на трассаж присоединились полицейские - они доставляют водителей большегрузов, застрявших на трассах, в пункты обогрева и буксируют грузовики. Врачи "скорой помощи" три километра ползли до пациента. Горячее питание и напитки для пассажиров и водителей, застрявших в метель на дорогах в Актюбинской области, организовал "КазАвтоЖол".