  • 9 Февраля, 01:24
  • BAIGENEWS

Застрявших в буран на трассах угощают горячей едой — КазАвтоЖол

Сегодня, 01:12
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стоп-кадр из видео/t.me/qazavtojol Сегодня, 01:12
Сегодня, 01:12
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Фото: стоп-кадр из видео/t.me/qazavtojol

Горячее питание и напитки для пассажиров и водителей, застрявших в метель на дорогах в Актюбинской области, организовал "КазАвтоЖол", передаёт BaigeNews.kz.

Еду и горячее питье людям, оказавшимся в непогоду в дороге, раздают сотрудники АО НК "КазАвтоЖол". Видео размещено в Telegram-канале нацкомпании.

В Хромтауском и Айтекебийском районах Актюбинской области из-за сложной метеообстановки объявлен режим чрезвычайной ситуации. В области наблюдается порывистый ветер и обильный снегопад.

Введено ограничение движения автотранспорта на 11 участках автомобильных дорог республиканского значения. Из снежного плена спасатели эвакуировали свыше 300 человек. Для них по всей области развёрнуто 127 пунктов обогрева.

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