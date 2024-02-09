Застрявших в буран на трассах угощают горячей едой — КазАвтоЖол

Горячее питание и напитки для пассажиров и водителей, застрявших в метель на дорогах в Актюбинской области, организовал "КазАвтоЖол", передаёт BaigeNews.kz.

Еду и горячее питье людям, оказавшимся в непогоду в дороге, раздают сотрудники АО НК "КазАвтоЖол". Видео размещено в Telegram-канале нацкомпании.

В Хромтауском и Айтекебийском районах Актюбинской области из-за сложной метеообстановки объявлен режим чрезвычайной ситуации. В области наблюдается порывистый ветер и обильный снегопад.

Введено ограничение движения автотранспорта на 11 участках автомобильных дорог республиканского значения. Из снежного плена спасатели эвакуировали свыше 300 человек. Для них по всей области развёрнуто 127 пунктов обогрева.