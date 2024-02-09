Застрявших в буран на трассах угощают горячей едой — КазАвтоЖол
Сегодня, 01:12
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Сегодня, 01:12Сегодня, 01:12
72Фото: стоп-кадр из видео/t.me/qazavtojol
Горячее питание и напитки для пассажиров и водителей, застрявших в метель на дорогах в Актюбинской области, организовал "КазАвтоЖол", передаёт BaigeNews.kz.
Еду и горячее питье людям, оказавшимся в непогоду в дороге, раздают сотрудники АО НК "КазАвтоЖол". Видео размещено в Telegram-канале нацкомпании.
В Хромтауском и Айтекебийском районах Актюбинской области из-за сложной метеообстановки объявлен режим чрезвычайной ситуации. В области наблюдается порывистый ветер и обильный снегопад.
Введено ограничение движения автотранспорта на 11 участках автомобильных дорог республиканского значения. Из снежного плена спасатели эвакуировали свыше 300 человек. Для них по всей области развёрнуто 127 пунктов обогрева.
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