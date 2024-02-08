Фуры вязнут в снегу: в двух районах Актюбинской области объявлен режим ЧС

Больше всего от бурана пострадали Айтекебийский и Хромтауский районы области. Именно в них стихия нанесла наибольший ущерб объектам жизнеобеспечения. Местные власти приняли решение об объявлении ЧС природного характера местного значения. Количество разрушенных объектов и сумма ущерба уточняется, передает корреспонднет BaigeNews.kz.

В регионе до сих пор остаются закрытыми 14 трасс. Из снежного плена спасатели эвакуировали свыше 300 человек. Для них по всей области развёрнуто 127 пунктов обогрева. Большое скопление машин наблюдается в районе села Карабутак и возле города Хромтау. По подсчётам специалистов на дороге вторые сутки остаётся порядка полутора тысяч машин.

"Основное у нас скопление идёт в посёлке Карабутак, и в городе Хромтау и в Актобе. В Карабутаке стоит 800 машин, из них 700 большегрузов, 100 легковых, вторые сутки стоят. В Хромтау сейчас стоит где-то 600 фур, и легковых где-то 120. Техника готова к очистке, только нужны погодные условия. После того, как погода успокоится, в течение 6-8 часов мы дадим полный проезд, - рассказал заместитель директора Актюбинского областного филиала АО НК "Казавтожол".

Накануне порывы ветра обесточили порядка 20 сёл в области. Без света оставалось пять тысяч жителей региона. По словам генерального директора ТОО "Энергосистема", Ержана Жексембинова, восстановительные работы ведутся круглосуточно.

"По городу Актобе у нас работает порядка 15 бригад задействовано порядка 100 человек и по всей области более 100 единиц техники задействовано по области. Также по области 20 бригад задействовано, это более 100 человек работают на местах. Единственное, что хочу отметить, по городу мы все выезды по заявкам осуществляем, по мере успеваемости устраняем но чуть-чуть это всё занимает время, потому что вы сами видите погодные условия и также определить точку самой аварии очень тяжело, это занимает прилично времени, за прошедшие сутки прилично аварий устранили. Порядка 2 тысяч абонентов в среднем могу сказать, потому что мы где-то подключаем, то есть эти абоненты уже при свете".

Большие проблемы были и с автобусным сообщением между городом и пригородными посёлками. Из-за закрытых трасс автобусы не могли проехать к посёлкам Орлеу, Беккул-баба, Акшат, Жанаконыс, Курасашай, Сазды. На сегодня возобновлено движение по пяти маршрутам, сообщил аким города Актобе. Также ведется работа по восстановлению сорванных ветром крыш с многоэтажек

"По данным объектам проведены переговоры с застройщиками этих домов и если взять вышеуказанные дома, там ТОО "Соллерс" и ТОО "Темитр-строй" уже сейчас погода немного наладилась, сейчас они уже работы начали по восстановлению. С другими, такими как на Богенбай-батыра 153, там тое был срыв крыши 7 подъезда, в настоящее время переговорили с жильцами, которые будут за свой счёт восстанавливать, единственное, что мы со своей стороны будем обеспечивать их техникой а также оказывать всестороннюю помощь, - пояснил аким Актобе Азамат Бекет".

Напомню, снегопад и швальный ветер обрушились на регион вчера. Непогода бушевала в области больше суток, порывы ветра в городе достигали 30 метров в секунду. Как пояснили в Казгидромете, на регион пришёл Северо-Атлантический циклон. Пик пришёл на вчерашний день. Сегодня порывы ветра снизились до 19 метров в секунду. По прогнозам, погода нормализуется к концу недели.

Видео: ДЧС области.