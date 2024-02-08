Сотрудники "скорой" ползком добираются до пациентов в Актюбинской области
Сегодня, 22:50
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Сегодня, 22:50Сегодня, 22:50
146Фото: скриншот видео
Врачи "скорой помощи" три километра ползли до пациента в Актюбинской области, передаёт BaigeNews.kz.
Дороги в некоторых населённых пунктах замело настолько, что машинам не проехать.
На видео, появившемся в соцсетях, видно, что и пешком по такой дороге не пройти - сугробы по колено и выше.
Напомним, в двух районах Актюбинской области объявлен режим ЧС из-за непогоды.
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