  • 8 Февраля, 23:52
  • BAIGENEWS

Сотрудники "скорой" ползком добираются до пациентов в Актюбинской области

Сегодня, 22:50
АВТОР
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скриншот видео Сегодня, 22:50
Сегодня, 22:50
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Фото: скриншот видео

Врачи "скорой помощи" три километра ползли до пациента в Актюбинской области, передаёт BaigeNews.kz.

Дороги в некоторых населённых пунктах замело настолько, что машинам не проехать. 

На видео, появившемся в соцсетях, видно, что и пешком по такой дороге не пройти - сугробы по колено и выше.

Напомним, в двух районах Актюбинской области объявлен режим ЧС из-за непогоды.

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