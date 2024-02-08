Буран в Актюбинской области: полицейские спасают водителей на дорогах
Сегодня, 21:30
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Сегодня, 21:30Сегодня, 21:30
172Фото: polisia.kz
Полицейские совместно с военными проводят спасательные работы на трассах в Актюбинской области, передаёт BaigeNews.kz.
Они доставляют водителей большегрузов, застрявших на трассах, в пункты обогрева и буксируют грузовики.
Только с дороги "Самара-Шымкент" (Хромтауский и Айтекебийский районы) за день вывезли около 20 человек.
В Актюбинской области вторые сутки метёт метель, идёт снег.
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