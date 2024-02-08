Буран в Актюбинской области: полицейские спасают водителей на дорогах

Полицейские совместно с военными проводят спасательные работы на трассах в Актюбинской области, передаёт BaigeNews.kz.

Они доставляют водителей большегрузов, застрявших на трассах, в пункты обогрева и буксируют грузовики.

Только с дороги "Самара-Шымкент" (Хромтауский и Айтекебийский районы) за день вывезли около 20 человек.

В Актюбинской области вторые сутки метёт метель, идёт снег.