Отказывающимся от эвакуации водителям раздают продуктовые пакеты в Актюбинской области
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Не все застрявшие на трассах водители соглашаются на эвакуацию, тем, кто отказался, спасатели раздали продуктовые пакеты, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат Хромтау.
Как отметили в акимате, после объявления ЧП в Хромтауском районе районное управление МЧС совместно с горнообогащательным комбинатом доставило 292 граждан, находившихся на дороге по направлениям Хромтау-Карабутак и Хромтау-Актобе в пункты отопления.
"Также раздали 751 продуктовый пакет водителям, отказавшимся добровольно эвакуироваться", - сообщили в акимате.
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Напомним, с 4 февраля в Актюбинской области наблюдается ухудшение погодных условий. В Актюбинской области буран повредил ЛЭП, оставив без электроснабжения более 20 сёл. В двух районах Актюбинской области объявлен режим ЧС. Из-за ухудшения погодных условий в Актюбинской области снежном плену оказались почти три сотни человек. Спасатели из Мугалжарского района 18 километров шли перед вездеходом, указывая путь, чтобы доставить пенсионерку в больницу. К спасению людей на трассах присоединились полицейские - они доставляют водителей большегрузов, застрявших на трассах, в пункты обогрева и буксируют грузовики. Врачи "скорой помощи" три километра ползли до пациента. Горячее питание и напитки для пассажиров и водителей, застрявших в метель на дорогах в Актюбинской области, организовал "КазАвтоЖол". На помощь водителям и пассажирам, попавшим на трассе в снежные заносы, также пришли военнослужащие регионального командования "Запад".
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