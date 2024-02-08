Почти три сотни человек эвакуировали из снежных заносов в Актюбинской области
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Из-за ухудшения погодных условий в Актюбинской области снежном плену оказались почти три сотни человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС.
"Силами ДЧС и МИО проводились аварийно-спасательные работы, где на закрытых участках автодорог из снежного заноса было эвакуировано 269 человек из них 6 детей, 71 иностранец.
Спасено 151 человек, из них 14 детей, 2 беременные женщины, 6 иностранцев, которые доставлены в ближайшие пункты обогрева и населенные пункты", - сообщили в ведомстве.
В связи с резким ухудшением погодных условий был создан оперативный штаб и подключено соединение горячей линии.
Ранее сообщалось, с 4 февраля в Актюбинской области наблюдается ухудшение погодных условий. Из-за усиления порывов ветра в некоторых садоводческих коллективах зафиксированы обрывы линий электропередачи. В Актюбинской области буран повредил ЛЭП, оставив без электроснабжения более 20 сёл.
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