  • 8 Февраля, 17:46
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Почти три сотни человек эвакуировали из снежных заносов в Актюбинской области

Сегодня, 17:15
АВТОР
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gov.kz Сегодня, 17:15
Сегодня, 17:15
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Фото: gov.kz

Из-за ухудшения погодных условий в Актюбинской области снежном плену оказались почти три сотни человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС.

"Силами ДЧС и МИО проводились аварийно-спасательные работы, где на закрытых участках автодорог из снежного заноса было эвакуировано 269 человек из них 6 детей, 71 иностранец.

Спасено 151 человек, из них 14 детей, 2 беременные женщины, 6 иностранцев, которые доставлены в ближайшие пункты обогрева и населенные пункты", - сообщили в ведомстве.

В связи с резким ухудшением погодных условий был создан оперативный штаб и подключено соединение горячей линии.

Ранее сообщалось, с 4 февраля в Актюбинской области наблюдается ухудшение погодных условий. Из-за усиления порывов ветра в некоторых садоводческих коллективах зафиксированы обрывы линий электропередачи. В Актюбинской области буран повредил ЛЭП, оставив без электроснабжения более 20 сёл.

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