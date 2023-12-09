Казахстан отправил гуманитарный груз в Палестину

По поручению президента страны, Казахстан отправил гуманитарную помощь в Палестину, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета по государственным материальным резервам МЧС РК.

Гуманитарный груз в виде продуктов питания и постельных принадлежностей из государственного материального резерва, а также лекарственные средства и медицинские изделия ТОО "СК-Фармация" направлены грузовым самолетом.

Всего в перечне 14 наименований. Общий объем груза составляет более 38 тонн.

Погрузку гуманитарного груза осуществляли силы воинской части МЧС.

Груз будет передан представителям общества "Красный полумесяц".

Напомним, утром 7 октября бойцы ХАМАС обстреляли Израиль и проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что война его страны с ХАМАС вступила во "вторую стадию", поскольку израильские войска и бронетехника вторгаются в Газу в рамках расширения наземных операций. А затем было объявлено и от третьей стадии войны.

Позже стало известно о том, что Казахстан предоставит гуманитарную помощь палестинскому народу в размере одного миллиона долларов. На заседании под председательством первого заместителя премьер-министра РК Романа Скляра было озвучено, что дополнительная гуманитарная помощь включает в себя продукты питания, постельные принадлежности, лекарственные средства и медицинские изделия общим весом более 38 тонн.

Из сектора Газа были эвакуированы 92 казахстанца.

22 ноября радикальное движение ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа на четыре дня. Договоренности предполагают освобождение удерживаемых в анклаве 50 женщин, детей и подростков в возрасте до 19 лет в обмен на освобождение из израильских тюрем 150 женщин и подростков в возрасте до 19 лет.

Перемирие в Газе вступило в силу в 24 ноября. В первый день перемирия между Израилем и ХАМАС были освобождены 24 заложника, удерживаемых в Газе. В обмен на это были освобождены 39 палестинских женщин и детей, содержащихся в израильских тюрьмах. Ранее также сообщалось о том, что ХАМАС освободил 12 тайских заложников. Накануне Израиль получил новый список заложников, которых освободят в секторе Газа.

Позже ХАМАС передало Израилю список ещё имен 11 заложников, подлежащих освобождению в рамках сделки по продлению перемирия в секторе Газа

Отмечалось, что сделка будет действовать на прежних условиях: "на каждого заложника по 3 заключенных и 200 грузовиков с гуманитарной помощью ежедневно".