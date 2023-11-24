ХАМАС освободил 12 тайских заложников

Боевики ХАМАС уже отпустили на свободу 12 заложников - выходцев из Таиланда. За ними выехали работники посольства этой страны, передает BaigeNews.kz со ссылкой на "Интерфакс".

"В департаменте безопасности и в МИД подтвердили, что 12 таиландских заложников уже отпустили", - сообщил у себя в социальной сети X премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин

Ранее в правительстве Египта сообщили, что при посредничестве Каира была заключена сделка об освобождении граждан Таиланда, взятых в заложники боевиками ХАМАС.

Четырехдневный режим прекращения боевых действий, согласованный Израилем и ХАМАС, начал действовать в пятницу, в 7 часов утра местного времени.

По условиям соглашения ХАМАС освободит 50 женщин и детей из 237 заложников, которые находятся в секторе Газа. В свою очередь, Израиль выпустит из тюрем 150 палестинских заключенных. Перемирие может быть продлено на несколько дней, если в ХАМАС будут готовы освободить больше граждан и жителей Израиля. Режим прекращения огня, согласно договоренностям, может продлиться не дольше 10 дней.