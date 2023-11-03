Казахстан окажет Палестине гумпомощь в размере одного миллиона долларов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе 10-го саммита Организации тюркских государств в Астане, сообщил об оказании гуманитарной помощи в размере 1 миллиона долларов палестинскому народу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Как отметил Касым-Жомарт Токаев, актуальной задачей является повышение роли медиации.

"Сейчас вокруг нас складывается сложная ситуация. На севере продолжается конфликт между Россией и Украиной, на Ближнем Востоке – между Израилем и Палестиной. Сохраняется нестабильность в Афганистане. На Западе обостряется проблема нелегальной миграции. Сегодня жертвами противостояния становятся мирные жители сектора Газа, особенно дети и пожилые люди.

Главная задача – обеспечение их безопасности. В этой связи я принял решение о предоставлении гуманитарной помощи палестинскому народу в размере 1 миллиона долларов", - сказал Токаев.