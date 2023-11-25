Израиль освободил 39 палестинских женщин и детей

В первый день перемирия между Израилем и ХАМАС были освобождены 24 заложника, удерживаемых в Газе. В обмен на это были освобождены 39 палестинских женщин и детей, содержащихся в израильских тюрьмах, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Skynews.

Среди освобожденных заложников из Газы 13 израильтян, 10 тайцев и один филиппинец, сообщил Международный Красный Крест.

Тайские пленники - все мужчины - были освобождены в соответствии с отдельным соглашением о перемирии между Израилем и ХАМАСом.

Среди граждан Израиля: четверо детей и пять пожилых женщин.

По данным неназванного чиновника из Катара, среди освобожденных арабов 39 женщин и детей. Они содержались в тюрьме Офер на Западном берегу реки Иордан.

Ожидается, что Израиль за время перемирия освободит 150 палестинских заключенных - все женщины и люди в возрасте до 19 лет.

Среди заключенных 124 в возрасте 17 лет и младше. 33 женщины. Самой младшей – 15 лет. Старейший: мужчина 59 лет.

Они были арестованы за покушение на убийство или покушение с ножом (11 человек), бросание камней в израильских солдат (74 человека) или контакты с враждебными организациями (49 человек). Ни один из них не был осужден за убийство израильтян.