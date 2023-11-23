Израиль и ХАМАС подтвердили перемирие, которое начнется в четверг утром

Армия обороны Израили и группировка ХАМАС подтвердили, что они заключили перемирие. Бои должны прекратиться в четверг утром, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Associated Press.

Правительство Израиля сообщило, что оно обязалось вернуть домой всех заложников. Вечером 22 ноября правительство утвердило схему первого этапа достижения этой цели, согласно которой не менее 50 заложников – женщин и детей – будут освобождены в течение четырех дней. Все это время будет удержана пауза в боевых действиях.

Освобождение каждых дополнительных десяти заложников приведет к еще одному дню паузы.

"Правительство Израиля, ЦАХАЛ и службы безопасности продолжат войну, чтобы вернуть домой всех заложников, завершить ликвидацию Хамаса и гарантировать отсутствие новой угрозы Государству Израиль со стороны Газы", - говориться в сообщении.

ХАМАС также должен освободить в течение четырех дней по меньшей мере 50 из примерно 240 заложников, захваченных во время нападения на Израиль 7 октября.

Сделка, заключенная при посредничестве Катара, США и Египта, была обнародована на фоне активизации боевых действий в центральных районах города Газа.