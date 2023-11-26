Израиль получил новый список заложников, которых освободят в секторе Газа

Израиль получил список имён похищенных палестинскими радикалами людей, которые будут освобождены на третьем этапе выполнения соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.

При этом, как сообщает радиостанция Kan, источник не привел какое-либо данные о фигурантах списка.

22 ноября радикальное движение ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа на четыре дня. Договоренности предполагают освобождение удерживаемых в анклаве 50 женщин, детей и подростков в возрасте до 19 лет в обмен на освобождение из израильских тюрем 150 женщин и подростков в возрасте до 19 лет.

Перемирие в Газе вступило в силу в пятницу в 07:00 по местному времени (11:00 по времени Астаны).

Напомним, в первый день перемирия между Израилем и ХАМАС были освобождены 24 заложника, удерживаемых в Газе. В обмен на это были освобождены 39 палестинских женщин и детей, содержащихся в израильских тюрьмах.